Yumi - Owocowe maski do włosów z aloesem 3 w 1

Najczęstszy przypadek to włosy średnioporowate z tendencją do puszenia się przesuszania. Mogą być farbowane i stylizowane, ale z dbałością o termoochronę. Nie są idealnie gładkie stosowane kosmetyki błyskawicznie przywracają im blask. Jednym z twoich ulubionych produktów do ich odżywienia może stać się Arbuzowa Maska 3 w 1 Yumi. Jej bazą jest olej rycynowy oraz sok z aloesu, inne składniki aktywne to: olej ze słodkich migdałów, olej z awokado i ekstrakt z arbuza.