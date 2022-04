Z myślą o kobietach

POMOC(NA) DŁOŃ

Z dłoni można wyczytać wiele. Delikatna skóra rąk łatwo poddaje się upływowi czasu i niejako staje się pamiętnikiem naszych doświadczeń. Linia kosmetyków z Piwonią pozwala uczynić z pielęgnacji prawdziwy rytuał piękna. Mydło w płynie i krem do rąk i paznokci to delikatne, a zarazem skuteczne formuły do codziennej higieny o wyjątkowym kwiatowym zapachu. Zawierają wyciąg z piwonii o działaniu kojącym, antyoksydacyjnymi i anti-aging, olej jojoba – lekki olej, zbliżony budową do sebum produkowanego przez ludzką skórę, dzięki czemu jest przez nią dobrze tolerowany oraz glicerynę i alantoinę o właściwościach nawilżających, regenerujących i kojących.