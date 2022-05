Z myślą o mamie. Sprawdź pomysły VOX na prezent z okazji Dnia Matki

Do lampionu warto dodać także miękki, bawełniany pled Sienna. Dzięki wykonaniu w pełni z naturalnego materiału, zapewni naszej mamie ciepło także w chłodniejsze dni. A gdy nastanie już późny wieczór, będzie ona mogła wziąć lampion do sypialni, by w towarzystwie rozproszonego, migoczącego światła przygotować się do snu.