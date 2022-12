Zaburzenie bariery hydrolipidowej. Jak uodpornić cerę w sezonie zimowym?

Jaki krem wybrać do codziennej pielęgnacji?

Aby odbudować zaburzoną barierę hydrolipidową oraz uodpornić cerę w sezonie zimowym, konieczne jest stosowanie odpowiednich kosmetyków. Podstawą są kremy nawilżające do twarzy, które w składzie posiadają kwas hialuronowy. Występuje on bowiem naturalnie w naszym organizmie i ma ogromny wpływ na nawodnienie cery. Dobrze też, aby krem zawierał w składzie ceramidy wzmacniające zewnętrzną warstwę skóry, a także nienasycone kwasy tłuszczowe, które poprawią nawilżenie oraz elastyczność i wpłyną na odmłodzenie cery. Przykładem są olej ze słodkich migdałów czy awokado. Warto też postawić na emolienty i wykonywać przy ich użyciu okluzję. Pozwoli to na uszczelnienie bariery hydrolipidowej oraz dogłębne wniknięcie substancji nawilżających. Można sięgać również po typowe kremy regenerujące do twarzy, które będą zawierać w sobie połączenie tych najważniejszych dla odbudowy i uodpornienia bariery ochronnej naskórka składników.