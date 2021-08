ZACHOWAJ KLIMAT LATA NA CAŁY ROK!

Nowa linia Barwa Naturalna Kaktusowa to seria kosmetyków mająca moc nawilżenia w drogocennym ekstrakcie z opuncji figowej – gatunku jadalnego kaktusa. Powstała z myślą o osobach poszukujących na co dzień odrobiny egzotyki w domowych rytuałach pielęgnacyjnych łączących tropikalny, ciepły zapach z odżywczą i rewitalizującą pielęgnacją. Linia, w której skład wchodzi szampon, odżywka do włosów oraz mydło zarówno w płynie, jak i kostce mają głównie działanie nawilżające i wygładzające, ale także antyoksydacyjne, regenerujące oraz kojące. Silne nawilżające właściwości kaktusa, to doskonałe nawodnienie naszej skóry i włosów przez cały rok.