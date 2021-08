Zadbaj o równowagę w swojej szafie

Mniej nie znaczy gorzej

Odpowiedzialne podejście do mody wiąże się z większą świadomością zarówno wpływu naszych codziennych decyzji na planetę, jak i tego, co naprawdę nam służy i w czym czujemy się najlepiej. Jeśli jeszcze nie jesteś tego pewna, na początku warto zastanowić się, jakie ubrania lubisz najbardziej, a w których – choć w chwili zakupu bardzo ci się podobały – czujesz się mało swobodnie, przez co w ogóle ich nie nosisz. Taka świadomość pomoże ci wybierać to, co dobre zarówno dla ciebie, jak i środowiska, a zarazem bez żalu rozstawać się z rzeczami, które niepotrzebnie zajmują miejsce w twojej szafie. Odchudzenie jej zawartości pomoże ci też zaoszczędzić czas, bo codzienne wybory dot. stroju staną się znacznie łatwiejsze, kiedy będziesz wiedziała, że we wszystkim, co zdejmiesz ze swojego wieszaka, czujesz się świetnie. Jeszcze lepiej, gdy dodatkowo poszczególne elementy będą pasowały do siebie. Dla spójności garderoby warto więc pomyśleć też m.in. o swoich ulubionych fasonach i kolorach. Przykładowo, żeby minimalizować niebezpieczeństwo tego, że wzorzyste materiały będą się gryzły, niektórzy dopuszczają printy jedynie na górach, a spódnice czy spodnie kupują gładkie – lub odwrotnie.