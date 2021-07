Zadbaj o siebie NAŁ

"Składniki mineralne należą do związków egzogennych, czyli takich, które muszą być dostarczane do organizmu wraz z pożywieniem i napojami. Umożliwiają nam prawidłowe funkcjonowanie oraz są ważnym materiałem budulcowym naszego ciała. Cynk, chociaż jest pierwiastkiem śladowym, ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, jest niezbędny w procesie gojenia ran, nie można też przecenić jego wartości w utrzymaniu odpowiedniej masy ciała. Zawiera go siemię lniane czy pestki dyni. Potas odpowiada za gospodarkę wodno-elektrolitową, odpowiednie ciśnienie krwi oraz napięcie i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny dla prawidłowej pracy naszego serca. Znajdziemy go w suszonych morelach, białej fasoli czy pistacjach. Magnez bierze udział w tworzeniu nowych komórek, wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i układu krążenia. Dostarczymy go naszemu organizmowi wraz z nasionami słonecznika, dynią czy kakao. Dodatkową dawkę cynku, potasu i magnezu znajdziemy także w napojach funkcjonalnych NAŁ+, które powstały na bazie naturalnej wody mineralnej" – tłumaczy Katarzyna Żywczyk, specjalista ds. żywienia, Nestlé Polska.