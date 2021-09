Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w Europie zagrożony!

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) proponuje testy na zwierzętach składników, które od lat są bezpiecznie używane przez konsumentów i przetwarzane w fabrykach – w tym również tych stosowanych wyłącznie w kosmetykach. Zagraża to nie tylko obowiązującemu zakazowi testów na zwierzętach, ale także dalszym postępom prac, zmierzającym do wprowadzenia do 2023 roku zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie – do czego Parlament Europejski wzywa od 2018 r.