Zakaz wychodzenia z domu. Polacy muszą przestrzegać nowy zasad, jeśli nie chcą zostać ukarani

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zakaz wychodzenia z domu. Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa wchodzą w życie od 25 marca. Zgodnie z decyzją rządzących zakaz wychodzenia z domu obowiązuje każdego, a wyjątek stanowi jedynie: wyjście do pracy (w przypadku osób, które nie mają możliwości pracy zdalnej), do sklepu spożywczego, do apteki i lekarza.