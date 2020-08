Zakazana miłość. Brat Johna F. Kennedy miał romans z Jackie Kennedy

W 1963 roku John F. Kennedy zginął w zamachu w Dallas. Cały świat po nim płakał, a najbardziej jego żona Jackie Kennedy. Po śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych, zarządziła, żeby jego pogrzeb miał podobny przebieg do pochówku Abrahama Lincolna.

Pół roku później zaprosił ją na rejs. Oprócz nich płynęli żona Roberta, Ethel i przyjaciele. To jednak nie przeszkadzało kochankom, by zniknąć na chwilę pod pokład. "Wyglądają jak dwa łaszące się do siebie koty" - zdradził wówczasArtur Schlessinger, który brał udział w rejsie.