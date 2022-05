Zakręcona na punkcie włosów

Śpij spokojnie

Sen to czas relaksu i regeneracji. Także dla Twoich kosmyków. Przyłóż głowę do poduszki i śpij spokojnie. Chwila, chwila! Na jakiej śpisz poduszce? Włosy potrzebują delikatnego traktowania. Dlatego poduszka jedwabna będzie dla nich najlepsza (Twoja skóra też to doceni). Przy kontakcie z jedwabiem włosy mniej się kruszą i dłużej pozostają świeże. By zachować formę fryzury, możesz wybrać do spania jedwabny czepek bądź zrobić turban z apaszki. Jeśli masz włosy kręcone i chcesz zachować skręt na dłużej, alternatywnie możesz zebrać je w wysoki kucyk typu "ananas" lub koczek – jednak nie związuj zbyt ciasno włosów. Ważne jest też, by gumka zawierała elementów, które mogą je uszkodzić.