Zakupy premium na MODIVO - 100 dni na wymianę i zwrot

MODIVO to świat modowych przeżyć, oferujący Klientom usługę premium na najwyższym poziomie. Multibrand ma w swoim portfolio 480 marek i ponad 108 tysięcy produktów z sektorów streetwear, basic i premium - wśród nich m.in. ubrania i dodatki od Pinko, Max Mara Weekend, New Balance, Liu Jo, Veja, Rotate, Samsøe & Samsøe, Coach, Fendi oraz IRO. W portfolio MODIVO nie brakuje również marek własnych - należą do nich Americanos, Simple, Sprandi, Togoshi i Rage Age.