Zalando świętuje 10 lat w Polsce z nową kampanią "Ty decydujesz, kiedy zaczyna się moda"

W nowej kampanii biorą udział polskie gwiazdy: Danuta Stenka, Agnieszka Grochowska, Rosalie, Lulla La Polaca, Katarzyna Wolska, Wiktoria Jagiełło, Andrzej Chyra i Milton Vicente.

Lokalna kampania telewizyjna i internetowa "Ty decydujesz, kiedy zaczyna się moda" opowiada o zmianie, jaka nastąpiła w podejściu do mody na przestrzeni lat.

W kampanii telewizyjnej i internetowej występują aktorki Danuta Stenka i Agnieszka Grochowska, piosenkarka Rosalie, najstarsza w Polsce Drag Queen Lulla La Polaca, trenerka personalna Katarzyna Wolska, modelka Wiktoria Jagiełło oraz aktorzy Andrzej Chyra i Milton Vicente. Każdy z bohaterów, z własnej perspektywy, wnosi do historii odpowiedź na pytanie Zalando: "Kiedy zaczyna się moda?". Dla Danuty Stenki to możliwość podkreślania elegancji, nawet gdy jest poza sceną. Agnieszka Grochowska zdradza, że moda daje jej możliwość wyróżnienia się lub zniknięcia w tłumie, kiedy tylko ma na to ochotę. Dla artystki Rosalie, strój symbolizuje pewność siebie. Trenerka Katarzyna Wolska stwierdza, że jej styl nie jest uzależniony od żadnej konkretnej okazji, a modelka Wiktoria Jagiełło lubi podkreślać swoją kobiecość wykorzystując do tego ubrania. Dla Andrzeja Chyry moda jest kostiumem nawet poza planem, a Milton Vicente dzięki niej czuje więź z innymi. W kampanii wystąpił również Andrzej Szwan, znany jako Drag Queen Lulla La Polaca, który wykorzystuje modę do kreowania swojej scenicznej osobowości.