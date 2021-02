Zamordowana Polka osierociła pięcioro dzieci. Brytyjska policja prowadzi śledztwo

Media w Wielkiej Brytanii informują o zabójstwie 50-letniej Polki z Chełma, która osierociła pięcioro dzieci. Między innymi brytyjski dziennik "The Sun" napisał, że Wiesława M. została znaleziona martwa w ubiegły poniedziałek ok godz. 7:30 miejscowego czasu, w swoim mieszkaniu w St.Ives we wschodniej Anglii. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, nie byli w stanie pomóc kobiecie.