Zanurz swoją skórę w morskich doznaniach...

Niezależnie od wieku i rodzaju skóry włączenie produktów nawilżających do codziennej rutyny pielęgnacyjnej to podstawa utrzymania jej w doskonałej kondycji. Odpowiedni poziom nawilżenia opóźnia pojawienie się pierwszych oznak starzenia, zapewnia blask i sprawia, że nasza cera wygląda świeżo i promiennie. Kierując się tą wiedzą, marka Sesderma stworzyła OCEANSKIN, pierwszą linię bazującą na składnikach aktywnych morskiego pochodzenia, które zwiększają i utrzymują naturalne nawilżenie skóry. OCEANSKIN, to kompleksowa gama produktów rekomendowana szczególnie do pielęgnacji skóry suchej, zniszczonej lub dojrzałej przeciwdziałająca oznakom starzenia się skóry.