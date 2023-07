Zasadź tę roślinę w ogrodzie. Poczujesz się jak w Chorwacji

Jak uprawiać passiflorę?

Passiflorę można kupić w dobrze zaopatrzonym sklepie ogrodniczym, a także przez internet. Wybierając kwiat, warto zwrócić uwagę na to, w jakim stanie są pędy rośliny. Najlepsze będą takie, które są półzdrewniałe i mają przynajmniej kilka liści. Przy zakupie rośliny, zaopatrz się w torf. Pędy należy umieścić w mieszance torfu i piasku, zapewniając jej odpowiednio słoneczne miejsce, w którym temperatura jest nie niższa niż 25 st. C. Powinno sadzić się ją w donicy, ponieważ jesienią roślinę należy schować do domu — passiflora nie jest mrozoodporna.