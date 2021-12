Zatrudnienie jako polski pracownik opieki: Aplikuj - Info tutaj.

Średnio większość pracowników opieki to kobiety w wieku od 35 do 60 lat. Jeszcze kilka lat temu większość tych pracowników opieki pochodziła z Polski, stąd określenie "polski pracownik opieki". Teraz przyjeżdżają także z innych krajów Europy Wschodniej, takich jak Węgry, Litwa, Bułgaria i Rumunia. Większość z tych opiekunów zna język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym i posiada już doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Nierzadko mają oni wykształcenie wyższe, ale nie mają podstawowego wykształcenia medycznego. Dlatego też jest to pracownik opieki, a nie pracownik medyczny. Z reguły taki pracownik przebywa w Niemczech około 6 do 7 miesięcy. W tym czasie podejmują się od 3 do 4 zadań, z których każde trwa około 8 tygodni. Zazwyczaj pracuje około 200 dni w roku, do 8 godzin dziennie. Na czas trwania zlecenia, opiekun mieszka w gospodarstwie domowym z osobą, którą się opiekuje.