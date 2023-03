Zbuduj silne nawyki

Nie myśl, działaj

Upewnij się, czy planowanie, myśli z gatunku "co by było, gdyby…", brak czasu i inne wymówki nie przeszkadzają Ci w rozpoczęciu działania. Zacznij już dziś, a przybliży Cię to do Twojego celu. Kiedy wprowadzasz nowy zwyczaj, to najpierw daj sobie kilka dni na zastanowienie się nad tym, jak trudno będzie go włączyć do codzienności. Jeśli po 8 dniach poczujesz trudności, przeanalizuj, co musisz zmienić, wprowadź zmiany i spróbuj wyciągnąć wnioski za kolejne 8 dni.