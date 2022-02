Zdrowe odżywianie w ciąży – jak powinno wyglądać i jakie witaminy suplementować?

W drugim trymestrze, kiedy nudności ustąpią, powróć do schematu 4-5 posiłków dziennie pamiętając, że od teraz Twoje zapotrzebowanie na energię zwiększa się o ok. 360 kcal na dobę. Postaraj się nieco zwiększyć spożycie produktów białkowych, zwłaszcza tych będących źródłem żelaza i wapnia. Nadal spożywaj warzywa i owoce zawierające witaminę C (zwiększa ona przyswajanie żelaza, co zapobiega anemii) w formie surowej lub jako soki, a zimą korzystaj też z mrożonek.