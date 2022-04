ZDROWOROSNA, czyli ogrodnicza przygoda dla szkół i przedszkoli

Jak sugeruje sama jej nazwa - #ZDROWOROSNA - założeniem akcji jest edukacja dzieci i propagowanie postaw proekologicznych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jednym słowem chodzi o to, by zarówno dzieci rosły zdrowe, jak i rośliny! Podczas zajęć w szkole/przedszkolu maluchy poznają wyjątkowy świat roślin poprzez wysiew nasion kopru. Akcja uświadamia jak ważna jest uprawa własnych warzyw, które rosną zdrowe. Uczy, że wysiane w ogrodzie rośliny dają gwarancję wzrostu bez chemii, ponieważ nie są traktowane opryskami. Siejesz – pielęgnujesz – wiesz, co jesz! Prosta sprawa, dzięki której cała rodzina spożywa zdrowe warzywa. Posiadanie własnego warzywnika to świadoma i mądra decyzja wymagająca trochę wysiłku od jego właściciela, ale w zamian daje wiele korzyści – zdrowe warzywa, które są zawsze pod ręką oraz w dobie rosnących cen, to idealny sposób na spore oszczędności.