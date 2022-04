ZDROWOROSNA oczami kobiety

#ZDROWOROSNA, czyli super pomysł na dziecko i zdrową kuchnię

Każde dziecko jest inne. Jedno lubi grać w piłkę, drugie zabawy bardziej statyczne. Jedno preferuje warzywa, kolejne od nich stroni. Mimo odmienności, każde z nich jest wyjątkowe i cudowne. Każde z nich chce się rozwijać, dlatego w okresie dzieciństwa warto zadbać o prawidłowy rozwój pociech, ponieważ w tym czasie chłoną niczym gąbka wszystko co je otacza i z ogromną ciekawością badają to co przynosi dla nich świat. Czynią to również w szkole podczas ciekawych zajęć z nauczycielami. Jednym z takich wyjatkowych edukacyjnych projektów jest akcja #ZDROWOROSNA, która skierowana jest do przedszkolaków i trochę starszych dzieci. Aby wziąć w niej udział dyrektorzy przedszkoli i szkół klas wczesnoszkolnych zgłaszają grupy dzieci do zabawy ogrodniczej. Robią to przez specjalny formularz, a następnie odbierają pakiety startowe z centrum ogrodniczego biorącego udział w akcji. Zestawy te umożliwiają przeprowadzenie ogrodniczych zajęć z dziećmi. Maluchy w szkole/przedszkolu wysiewają nasiona kopru, o który później się troszczą – podlewają i obserwują jak rośnie. Podczas zajęć dowiadują się wielu ciekawych informacji o roślinach, ogrodnictwie oraz zaletach uprawiania własnych ekologicznych warzyw. Akcja ma szereg zalet- uczy, bawi i jest zupełnie bezpłatna! Nie jeden niejadek przezwycięży swój upór i spróbuje rośliny - pozna smak koperku, o który tyle czasu się troszczył, ponieważ jest dziełem pracy jego rąk. Organizator akcji, firma W. Legutko pomyślała o dalszej przygodzie dzieci z ogrodnictwem. Przygotowała całe spektrum zestawów do uprawy roślin w domu oznaczonych napisem #ZDROWOROSNA! Super sprawa! Dzieci pod okiem dorosłych sieją nasiona kwiatów, warzyw i ziół dzięki czemu kuchenny parapet rozkwita zdrowiem i pięknem roślin ozdobnych. Nie dosyć, że rośliny te są zdrowe, to jeszcze własne i zawsze pod ręką, aby dodać je do przyrządzanych posiłków. #ZDROWOROSNA to fajna zabawa dla najmłodszych, zaszczepiająca zamiłowanie do zdrowego odżywiania.