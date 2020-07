Zdzisław Kurski zaprzecza doniesieniom "Gazety Wyborczej". Kim jest syn Jacka Kurskiego?

Syn Jacka Kurskiego odniósł się do tekstu "Wyborczej" na łamach portalu wPolityce. " W związku ze szkalującym mnie artykułem, stanowczo zaprzeczam informacjom dotyczącym moich rzekomych intymnych relacji z Magdą Nowakowską. Moje relacje z Magdą były czysto braterskie. Współczułem jej, gdyż wiedziałem, jak trudne ma życie z powodu uzależnienia ojca. Trwające od kilku lat próby oskarżenia mnie wiązałem dotąd wyłącznie z zemstą na moim ojcu, w związku z wyrzuceniem z pracy ojca Magdy. Mimo to nigdy nie prosiłem ojca o jakąkolwiek pomoc w tej sprawie. Tym fałszywym oskarżeniom samodzielnie stawiłem czoła w prokuraturze, która tę sfingowaną sprawę dwukrotnie umarzała. Dzisiejszy atak w 'Gazecie Wyborczej' jest niezrozumiałym dla mnie ciosem zadanym mi osobiście przez stryja Jarosława. Autorów tekstu pozwę do sądu, gdyż brutalnie naruszyli dobra osobiste moje i moich najbliższych" – czytamy w oświadczeniu.

Zdzisław Kurski ma dziś 29 lat. Media zainteresowały się nim, gdy trwała sprawa rozwodowa jego rodziców. We wrześniu 2015 r. Fakt podawał, że ojciec złożył wniosek o wymeldowanie go z rodzinnego domu. Tabloid pisał o "okrutnej zemście za to, że stanął po stronie matki". To jednak Zdzisław niedługo później odbierał Kurskiego ze szpitala.