ZERO Feel czyli 200% komfortu. Odkryj wszystkie nowości i poczuj nieodczuwalne

Po drugie, biustonosz ZERO Feel Soft Bra zyskał nowe walory. Ten zdecydowany faworyt jest teraz lepszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek dzięki LYCRA® FitSense™, która zapewnia dodatkowe wsparcie dokładnie tam, gdzie to potrzebne. Niezwykle gładka, elastyczna tkanina to sekret sloggi dający maksymalną swobodę ruchów. Zapięcie z tyłu jest całkowicie płaskie, więc nie poczujesz, że ono tam jest, ale jednocześnie możesz idealnie dopasować biustonosz. Z kolei elastyczny obwód biustonosza zapewnia dodatkowe wzmocnienie i sprężystość. Prosty i nowoczesny design to czysta klasyka.