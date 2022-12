Zespół jelita drażliwego

Jakie badania wykonać w przypadku zespołu jelita drażliwego?

Gdy wizyta u lekarza będzie koniecznością, to z pewnością zleci on serię badań, jakie będą miały potwierdzić lub wykluczyć dolegliwości ze strony jelit. Mimo tego, że objawy zespołu jelita drażliwego wydają się oczywiste, to jednak często pojawiają się one również w przypadku innych schorzeń. Bardzo ważne będzie zatem to, aby dokładnie sprawdzić, skąd biorą się kłopoty ze stolcem oraz silne bóle brzucha. Z pewnością konieczne będą podstawowe badania, takie jak morfologia krwi, CRP, a także badanie kału. Istotnym faktem jest, że w przypadku jelita drażliwego wyniki najczęściej będą prawidłowe. Nie ma także jednego badania, które potwierdzi IBS, jednak w sytuacji, gdy lekarz będzie miał jakieś wątpliwości i pojawiają się alarmujące objawy, między innymi krwawienia z przełyku czy gwałtowna utrata wagi, wówczas może on zlecić także inne badania.