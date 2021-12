Zimne dni, gorące serca

Wzmacniaj włosy

Sezon zimowy potrafi dać się we znaki również naszym włosom. Czapki, opaski i nauszniki ocierając się o włosy powodują ich krusznie i osłabienie. Zmienna temperatura – minusowa na zewnątrz a mocno dodatnia we wnętrzach powoduje szok dla włosów. Zasługują na to, by wzmocnić je od środka. Zawarty w Medilage Ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego uprawianego w pobliżu Jeziora Bodeńskiego w Szwajcarii.Stymuluje niezbędne do rozpoczęcia wzrostu nowych włosów molekuły sygnalizacyjne w komórkach warstwy właściwej skóry. Stymuluje wzrost włosów, odżywia je i przeciwdziała ich starzeniu się. Wzmacnia ekspresję równoważących wzrost włosów genów FGF7 oraz NOG.