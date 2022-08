Źle zaparkował samochód. To, co znalazł za wycieraczką, go zaskoczyło

Sąsiad za wycieraczką zostawił notatkę, w której poinformował, jak powinno wyglądać prawidłowe parkowanie. Zadał sobie nawet trud, by narysować schemat. Za pomocą szkicu przedstawił trzy właściwie zaparkowane samochody. Na drugim obrazku pokazał sytuację, jaką zastał. Jeden z samochodów nie był ustawiony zgodnie z wyznaczonymi liniami. Dodał podpis: "Tak zaparkowałeś. Musisz bardziej się postarać". Zdjęcie zostało opublikowane przez "The Sun". Wykonał je przechodzień, który zaznaczył, że pojazd nie należał do niego, ale to on zauważył i sfotografował notatkę.