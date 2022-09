Zmysłowa Paloma Elsesser - ambasadorka ruchu body positive - prezentuje najnowszą kolekcję marki Jenny Fairy

Do energetyzujących rytmów piosenki "Caliente Caliente" Raffaelli Carrá tańczą światowej sławy modelki - Olivia Vinten, Jordan Daniels, Janet Chinyere Jumbo i Vakare Steputyte. Szczególną uwagę pośród roztańczonego grona przykuwa zmysłowa Paloma Elsesser - popularna modelka plus size. Choć każda z modelek reprezentuje inny kanon piękna, wszystkie równie mocno kochają najnowsze trendy i świetnie odnajdują się w najnowszej kolekcji marki Jenny Fairy, co doskonale widać w elektryzującym klipie. Szalone pląsy uchwycił w swoim obiektywie Alvaro Colom, znany do tej pory z kampanii Burberry i Louis Vuitton.