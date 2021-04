ZO®SKIN HEALTH BRIGHTALIVE®SKIN BRIGHTENER PREPARAT ROZJAŚNIAJĄCY SKÓRĘ BEZ RETINOLU

Wieloletnie doświadczenie Dr. Zeina Obagi w leczeniu hiperpigmentacji zaowocowało powstaniem produktów do profilaktyki oraz usuwania przebarwień. W szerokim portfolio marki ZO® Skin Health znajdują się preparaty oraz programy pielęgnacyjne, których działanie, oparte jest m.in. na retinolu, substancjach wspomagających rozjaśnianie, antyoksydantach i składnikach przyspieszających złuszczanie. Programy ZO® do leczenia przebarwień skutecznie rozjaśniają istniejącą pigmentację i blokują procesy melanogenezy prowadzące do powstawania i odkładania nadmiaru pigmentu.