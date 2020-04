Żona Michaela J. Foxa jest przy nim od 31 lat. Pomaga mierzyć się ukochanemu z chorobą Parkinsona

Niebawem objawy choroby zaczęły przeszkadzać aktorowi w pracy. Michael J. Fox zrezygnował z głównej roli w "Spin City", a lekarze stwierdzili, że w zawodzie nie wytrzyma więcej niż 10 lat. Teraz zupełnie zmienili zdanie, uznając jego przypadek za medyczną anomalię. Aktor przyzwyczaił się do swojej choroby, która przestała go przerażać.

Z perspektywy czasu Michael J. Fox uważa, że choroba odmieniła "dynamikę jego rodziny", doprowadzając go do niesamowitych miejsc oraz ludzi. Rozumie jednak, że zmagania z tą dolegliwością są dla wielu niezwykle trudne. To waśnie Tracy Pollan była przy nim, opiekując się czwórką ich dzieci i wspierając go w najgorszych chwilach, takich jak skomplikowana operacja mózgu, która miała złagodzić drżenie kończyn.