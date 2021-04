WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

#WSZECHMOCNE Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na Źródło: Getty Images sąd rodzinny + 3 molestowanierzecznik praw dzieckainstytut sehna Klaudia Stabach Dzisiaj, 30-04-2021 12:02 Zosia była wykorzystana seksualnie? Ustalenie tego przerasta Polskę Fascynacja i seks. Wspólne mieszkanie i dziecko. Potem rozstanie. Tu można byłoby postawić kropkę. Tylko jak to zrobić, gdy córeczka mówi: "Całowałam tatę w siusiaka".

Share Ewa od trzech lat próbuje ustalić, czy Jacek rzeczywiście skrzywdził ich córkę. Kolejni eksperci wydają sprzeczne opinie. Kolejne komendy policji próbują zepchnąć sprawę na inne jednostki. Kolejne prokuratury przerzucają się aktami, niczym gorącym kartoflem. PUZZLE Z KAWAŁKÓW STRACHU Poznali się w 2012 roku na firmowym spotkaniu. Zaiskrzyło. Ewa i Jacek wspólnie zamieszkali jednak dopiero po trzech latach. Wiadomość o tym, że ona jest w ciąży, ucieszyła oboje, i przyjęli ją z pełną akceptacją. W 2016 roku urodziła się Zosia. Po narodzinach córki zaczęło dochodzić do napiętych sytuacji. Pojawiła się przemoc psychiczna ze strony Jacka, z czasem również fizyczna. W listopadzie 2017 roku Ewa zdecydowała o rozstaniu. Zosia zamieszkała z matką i przyrodnim starszym bratem. Ojciec uczestniczył w wychowaniu córeczki oraz robił regularne przelewy. Scenariusz doskonale znany. Jest już rok 2019, gdy Zosia mówi o całowaniu taty w siusiaka. Cisza. Matka zamarła. Jej pierwsze słowa: - Zosiu nie całuje się nikogo w siusiaka! Trzylatka jest speszona. – Tylko dotykałam – poprawia się, ale właśnie dołożyła kolejny puzzel do układanki w głowie Ewy. Poprzednie elementy regularnie dorzucał ojciec Zosi. Już podczas karmienia córki miał żartować, że Zosia ciągnie lepiej niż mama lub podczas zabawy komentował, że wypina się lepiej niż ona. Według Ewy przy przewijaniu z zaciekawieniem obserwował, jak dziecko kieruje rączki w miejsca intymne. - Hamował mnie, poczekaj z pieluszką. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie – mówi Ewa. – Byłam przyzwyczajona do bezpruderyjnych żartów Jacka, ale dwuznaczne uwagi na temat córki irytowały mnie od początku. Co to za teksty? "Czesz ją w kitkę, bo wtedy wygląda jak lacha". Byłam głupia, że tak długo przymykałam oko, wmawiałam sobie, że to tylko takie durne, prostackie gadanie – podkreśla. Ewa żałuje również, że zbyt długo nie reagowała na widok masturbującej się córki. Zosia naprężała ciało i zaciskała uda w taki sposób, aby pobudzić miejsca intymne. Robiła to głównie podczas podróżowania w foteliku samochodowym lub gdy siedziała w krzesełku do karmienia, gdzie nóżki są rozdzielone pionową poprzeczką. Ewa niejednokrotnie rozmawiała o tym z Jackiem, ale ten nie próbował powstrzymać córki. - Pytał: "Zosiu, dobrze ci?" Albo jedynie stwierdzał fakt w wymowny sposób: "Zośka znowu się brandzlowała" – wspomina kobieta. PRZEŁOMOWY WYJAZD Po rozstaniu rodzice starali się dawać Zosi chociaż namiastkę rodziny. Jednym z pomysłów była kilkudniowa wycieczka w góry w marcu 2019. Długie spacery, wspólne zabawy, posiłki, śmiech. Wyjazd sprawił radość Zosi, ale nie zbliżył Ewy i Jacka. Wspólnie ustalili, że będą mieć osobne pokoje. W pewnym momencie w głowie Ewy nastąpiło pierwsze tąpnięcie. - Czy mama może tacie zrobić loda? – pyta rozbawiony Jacek podczas leniwego wieczoru na kanapie. - Ale tata ma majtki – odpowiada spokojnym tonem dziewczynka. Tąpnięcie drugie. Ojciec wychodzi nago z łazienki. - Tata ma dużego czy małego? – dopytuje Zosię. Dziewczynka podchodzi i klepie go w penisa. Ewa patrzy zszokowana, nie wie, jak zareagować. Niedługo po powrocie 38-latka wyszukuje w sieci psychologa dziecięcego. Wchodząc do gabinetu Agnieszki A. czuje zdenerwowanie mieszające się z zawstydzeniem, ale nie odpuszcza. Musi dowiedzieć się w jaki sposób wytłumaczyć Jackowi, że jego zaczepki idą w coraz gorszym kierunku. Później w opisie sytuacji dziecka psycholog podkreśla: "Pani Ewa wówczas nie dopuszczała myśli, że córka mogła być molestowana seksualnie". Jednocześnie Agnieszka zaznacza, że sformułowania ojca kierowane wobec Zosi "są nadużyciem i są niedopuszczalne w komunikacji z dzieckiem". Psycholog zaleca matce bacznie przyglądać się relacji córki z ojcem. Instruuje też, jak przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat prawidłowego traktowania swoich okolic intymnych. Ewa wypełniła polecenia. Kilka dni później Agnieszka A. dzwoni do Ewy. Wyjaśnia, że sprawa Zosi nie daje jej spokoju. Podaje matce numer do psychologa specjalizującego się w podobnym obszarze. Niestety, najbliższy termin był dopiero za cztery miesiące. Ewa postanowiła zaczekać, ale szybko uznała, że nie ma chwili do stracenia. - Pamiętam, to była sobota. Krzątam się po mieszkaniu, a Zosia siedzi na nocniku. Dzwoni Jacek. Chce rozmawiać na wideo z córką, więc opieram telefon o ścianę przed nią. Wracam do swoich obowiązków, ale obserwuję ich rozmowę. Nagle Zosia wstaje, podchodzi bliżej ekranu, rozszerza nóżki i wargi sromowe wypinając się w kierunku telefonu – mówi Ewa. Kobietę zamurowało, a zmieszany Jacek szybko zakończył wideo połączenie. Po weekendzie Ewa bezskutecznie próbowała skontaktować się z psycholog, do której zapisała się na sierpień. Zdesperowana zadzwoniła również do Justyny M-P. To psychiatra, która leczyła Jacka z powodu zaburzeń tożsamości seksualnej i uzależnienia od pornografii. Ewidentny konflikt. M-P pomóc Ewie nie mogła. CZERWONE MIEJSCA Kilkanaście dni później Jacek zabiera córkę na majówkę w rodzinne strony. – Ewka, ta wasza Zośka jest ekstra dziewczynka, ale dlaczego nie chce się myć? – dopytuje przez telefon kuzynka Jacka.

- Hmm nie wiem. Wiesz jakie są dzieciaki, mogła nie mieć czasu podczas zabawy z dziećmi – śmieje się Ewa. Dopiero po powrocie Zosi zaczyna zastanawiać się, dlaczego córka unikała kąpieli. - Wieczorem wykąpałam ją, położyłam na łóżeczku i zauważyłam, że jest wręcz bordowa w okolicy warg sromowych – tłumaczy Ewa. Gdy chciała lepiej się przyjrzeć, córka zareagowała płaczem. Ewa wzięła ją na ręce i zaczęła uspokajać. - Dobrze, mama może – pisnęła po chwili dziewczynka. - A dotykał cię ktoś, kto nie może? - Tak. Tata. Kremem. Ewie w pierwszej chwili ulżyło, ale szybko przypomniała sobie, że nie używała już żadnego kremu do pielęgnacji, bo wtedy córka już bardzo rzadko nosiła pampersy, jedynie czasem w nocy. Tego samego dnia kobieta zadzwoniła do Jacka. – Słuchaj, Zośka ocierała się w foteliku? - Nie, nie zauważyłem pół drogi przespała, pół bawiła się z kuzynką siedzącą obok. Ewa nie dopytała o nacieranie córki kremem. Teraz twierdzi, że hamował ją strach przed wybuchem emocji ze strony Jacka. Następnego dnia tata odebrał Zosię z przedszkola. Dziewczynka początkowo nie chciała z nim wyjść. "Idź stąd, nie jesteś moim tatą! Jesteś brzydki" – krzyczała. - Całą sytuację zrelacjonowały mi dwie przedszkolanki – mówi Ewa. Jacek został u Ewy do wieczora. Wtedy postanowiła zrobić prowokację. - Chodź, wykąp ją – zaproponowała. Zgodził się od razu, ale dziewczynka zaczęła go kopać i wrzeszczeć. W końcu wykąpała ją Ewa, a ojcu dziecko pozwoliło jedynie stać obok. W połowie maja Jacek zabrał Zosię na rodzinną uroczystość. Po powrocie dziewczynka znowu miała podrażnione okolice intymne. - Córeczko ktoś cię tam uderzył? - Tata mnie dotykał – wytłumaczyła. - Jak to? Powiedziałaś mu "nie, nie, nie"? – dopytywała matka. - Nie, bo byłam małą dzidzią – odparła dziewczynka. Ewa przytuliła córkę i zapewniła, że ojciec już tak nie będzie robił. Dziecko nie uwierzyło. Ze złością dodało: "Będzie!". Zaczerwienienie nie znikało, dlatego 18 maja 2019 roku Ewa zaprowadziła córkę do ginekologa dziecięcego. Wyniki badań wymazu wskazały na obecność bakterii nieznanego pochodzenia. – Wiem, że mogła nabawić się tego podczas różnych czynności, choćby zabawy w piaskownicy – dodaje matka, która starała się brać różne ewentualności pod uwagę. Jednocześnie postanowiła tak organizować czas, aby nie dopuścić do spotkania Zosi z ojcem sam na sam. Przynajmniej do momentu umówionej na początek czerwca wizyty w "Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8" przy ulicy Stępińskiej w Warszawie. To tam usłyszała: "Jest duże prawdopodobieństwo, że pani córka padła ofiarą wykorzystywania seksualnego". Ten problem jest szalenie trudny do wyjaśnienia, ale dobrze znany polskiej policji. W 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 3732 postępowania w sprawach o wykorzystywanie seksualne dzieci, a 11 787 dzieci uznała za narażone na przemoc w rodzinie. "NAGRYWAĆ" Na początku czerwca Ewa zgłosiła się do gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas czterogodzinnego spotkania opowiedziała, dlaczego boi się o córkę. Dziewczynka masturbowała się, wkładała różne przedmioty między nogi. Na upomnienia matki odpowiadała: "ale tata pozwolił mi tak robić". Ponadto Zosia zaczęła brać zabawki do buzi, wymownie lizać telefon podczas rozmowy z ojcem, czy pocierać się nim między nogami. Psycholog Karolina P. zatrudniona w fundacji stwierdziła, że należy sprawić, czy Zosia nie była wykorzystywana. Temat przedyskutowano podczas konsylium lekarsko-prawniczego, a następnie doradzono Ewie, że powinna zgłosić sprawę do prokuratury. Matka odmówiła. – Bałam się, wydawało mi się, że nie mam wystarczających dowodów – tłumaczy teraz. Pracownicy gdańskiego oddziału fundacji i tak chcieli pomóc. Wraz z Ewą ustalili, że pomogą napisać wniosek o zakaz kontaktów córki z ojcem oraz skierują do sądu rejonowego pismo o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziewczynki. Fragment pisma: "Wnosimy o objęcie małoletniej badaniem sądowo-psychologicznym przez specjalistów Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa-Stare Bielany. Centrum pracuje terapeutycznie z dziećmi po doświadczeniu wykorzystywania seksualnego. Specjaliści Centrum posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę w zakresie wskazanej opinii". Dodatkowo zasugerowali Ewie, aby zaczęła nagrywać wszystkie niepokojące ją zachowania córki. Ewa teraz wie, że to było błędem i należało od razu zbadać Zosię, bo w przypadku tak małego dziecka każdy dzień ma znaczenie. W międzyczasie Jacek wniósł do sądu prośbę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Ewa proponowała mu to ponad rok wcześniej, ale wtedy uznał, że nie jest to konieczne. 30 lipca, kurator, który przeprowadził wywiad środowiskowy u matki, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 31 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Warszawie zakazał ojcu, w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, spotykania się z córką. Zosia miała zostać u matki. Wniosek Jacka, ten o odwiedziny, został odrzucony. We wrześniu ojciec zadzwonił i poprosił o rozmowę telefoniczną z córką. W postanowieniu sądu nie było mowy o zakazie kontaktów pośrednich. Kilka minut po rozmowie dziewczynka zrzuciła z siebie ubrania i zaczęła się masturbować. – Była czerwona, krople potu lały się jej po czole, a wilgotne kosmyki poskręcały się. Mam to nagrane – mówi matka, która wtedy wniosła do sądu również o zakaz dzwonienia. Sąd przychylił się do wniosku 19 grudnia 2019. - Byłam zdruzgotana, ale Fundacja wytłumaczyła mi, że najwidoczniej Zosi czegoś brakuje, że z takimi czynnościami może kojarzyć się jej ojciec – wspomina Ewa. Gdański oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jeszcze w lipcu zasugerował przeprowadzenie badania w Warszawie, bo po pierwsze tam ówcześnie mieszkała Ewa i Zosia, a ponadto to właśnie tam znajduje się ich Centrum Pomocy Dzieciom. - Podkreślali, że trzeba jak najszybciej zbadać dziecko, – mówi Ewa. Wtedy nie sądziła, że do przesłuchania dojdzie dopiero po wielu miesiącach od niepokojących ją zdarzeń i od izolacji Jacka od Zosi. - Termin badania wynikał wyłącznie z nawału spraw. W każdej z nich na opinię czeka dziecko w bardzo trudnej sytuacji. Przypominamy, że na opinię w OZSS czeka się ponad rok – odpowiedziała nam Monika Kamińska, specjalistka ds. PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym, Jacek zgłosił się na badanie psychologiczno-seksualne po czym dostarczył do sądu zaświadczenie, z którego wynika, że ma biseksualną orientację bez występowania zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii. Nie stwierdzono u niego zaburzeń seksualnych, które mogłyby wpływać na jego zdolność kontrolowania swoich zachowań seksualnych. Pod opinią podpisała się psycholog i biegła sądowa Paulina W. oraz seksuolog Andrzej D. Pod koniec października 2019, w dniu badania Zosi w bezpiecznym pokoju na terenie warszawskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Silę wyszło na jaw, że psychologiem, który miał wspierać dziecko miał być właśnie nikt inny jak Paulina W. - Nie wiem czy to był zbieg okoliczności – komentuje wystraszona Ewa. Zosia musiała zaczekać trzy godziny na pojawienie się innego specjalisty. Była już tak znudzona, że nie dała się namówić na wejście do pokoju. Termin badania przesunięto na inny dzień. - Córka weszła w interakcje z psycholożkami. Po pewnym czasie dołączyła do nich sędzia. Widziałam na kamerce, jak zapytała się Zośki czy chce się bawić czy rozmawiać o tacie. Dziewczynka oczywiście wybrała zabawę. Mam wrażenie, że podczas kolejnego badania również pobieżnie weryfikowano jej zachowanie – mówi Ewa, która również została przebadana. 29 stycznia 2020 roku wydano opinię sądowo-psychologiczną dotyczącą Zosi. Sąd wydał ją na podstawie opinii biegłych zatrudnionych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Były nimi Alicja B. i Joanna K. OPINIA Z 10-stronicowego dokumentu wynika, że Zosia nie ujawniła zachowań o charakterze seksualnym ani treści, które mogłyby wskazywać na doświadczenie wykorzystywania seksualnego. Stwierdzono z kolei, że u Zosi objawiają się nasilone zachowania masturbacyjne, które ujawniły się w okresie niemowlęcym w wyniku naturalnych procesów rozwoju psychoseksualnego dziecka. Biegłe uważają, że zostały one utrwalone i niewygaszone przez rodziców. Co do predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych Jacka biegłe nie dopatrzyły się istotnych zastrzeżeń. Ponadto stwierdziły, że rodzice wymagają psychoedukacji niezbędnej do korygowania i stymulowania prawidłowego rozwoju psychoseksualnego Zosi. Wszystkie wnioski biegłych są jednomyślne. - Przez prawie rok powtarzano mi, że córka mogła być wykorzystywana, że jej zachowanie nie jest normalne, a później czytam, że to tylko niewygaszone zachowania masturbacyjne. Nagle nie ma już znaczenia, że Zosia twierdziła, że tata ją dotykał, że ona dotykała jego – mówi wzburzona Ewa. Opinię przesłała do pracowników gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

– Powiedzieli, że są w szoku i mają zupełnie inne zdanie, tzn. że dostrzegają krzywdę dziecka, ale nie mogą nic z tym zrobić – dodaje kobieta. W związku z tym kilka dni później po sugestii gdańskiego oddziału FDDS Ewa wysłała dwunastostronicowe zażalenie do prezes fundacji Moniki S. "W opinii zarzuca się mi, że nagrywałam, a nie reagowałam, pomimo tego, że w tej samej Fundacji w oddziale gdańskim, tak mnie pouczono (…) Biegłe piszą o masturbacji mojej córki, że miała na celu przeżywanie orgazmu. Z moich już wiadomości wynika, że tak małe dzieci orgazmów nie przeżywają". Matkę szczególnie szokuje stwierdzenie, że córka nie ujawniła zachowań o charakterze seksualnym, jednocześnie symptomów dziecka krzywdzonego wymieniono aż kilka w opinii. – Na stronie Fundacji jest artykuł wyjaśniający czy dziecko musi pokazać takie zachowania czy nie oraz są wyliczone symptomy. Część z nich występowała u Zośki – zapewnia Ewa. "Opinia jest lakoniczna, pomija wiele faktów, lub je zmienia. Nie byłam dokładnie przesłuchana. Opinia lekceważy zachowania mojej córki, lekceważy mnie jako matkę i jest stronnicza" – podsumowała w zażaleniu. W odpowiedzi od prezeski Moniki S. dowiedziała się, że pismo nie może być rozpatrzone przez Fundację, ponieważ nie jest do tego uprawniona. Sąd powołał biegłe, które są jednocześnie zatrudnione w Fundacji, ale jak podkreśliła prezeska, w zakresie opracowania opinii zleconej przez sąd, biegłe nie działają w ramach zatrudnienia w fundacji i nie podlegają swojemu pracodawcy. SYSTEM WYMAGA POPRAWKI Kwestia biegłych sądowych w Polsce jest podnoszona od dawna. Helsińska Fundacja Praw Człowieka prawie 10 lat temu opublikowała pierwszy raport na ten temat i jak zauważa jego współtwórca, adwokat Marcin Wolny, od tego czasu nic się nie zmieniło. - System biegłych sądowych w tej chwili nie gwarantuje, że biegłymi będą osoby, które faktycznie dysponują wiedzą w danej dziedzinie. Jest to konieczne do poprawy rzetelności postępowań zarówno cywilnych, jak i karnych – uważa Marcin Wolny. Adwokat brał udział w opracowaniu raportu, dlatego doskonale wie, co jest największą bolączką instytucji biegłego sądowego. – Powołuje ich prezes Sądu Okręgowego, który nie ma wiedzy ani narzędzi, aby móc ich odpowiednio zweryfikować. Przykładowo, gdy przychodzi biegły sądowy psycholog, to sąd może sprawdzić jedynie czy ma ukończone studia z zakresu psychologii. Nie jest w stanie sprawdzić jego kompetencji i zakresu doświadczenia. Widzi tylko jego dokumenty – mówi prawnik. Co w przypadku, gdy biegły napisze opinię nieodpowiadającą wymaganiom stosowanym w danej gałęzi nauki i zostanie skreślony z listy w danym sądzie okręgowym? – Może wziąć swoje papiery i złożyć je w innym sądzie. Moglibyśmy uniknąć takich sytuacji, gdyby została opracowana centralna lista biegłych – tłumaczy Marcin Wolny. Zdaniem Marcina Wolnego biegli powinni być lepiej weryfikowani, ale również lepiej nagradzani, aby ich praca była zawsze jakościowa. – 30 złotych za godzinę dla osoby bez tytułu doktora czy profesora. To sprawia, że niektórzy starają się wykazać, że przepracowali jak najwięcej godzin, np. przepisując zeznania świadków do swojej opinii – zauważa Wolny. UKRYTA KAMERKA W lutym 2020 roku Jacek złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z córką z wyszczególnieniem konkretnych weekendów, czasu w okresie ferii czy wakacji. 6 marca sąd wydał w ramach zabezpieczenia postanowienie ustalając kontakty córki z ojcem. Spotkania od marca, a spotkania z możliwością nocowania od kwietnia 2020. Ewa była przerażona, ale nie miała innego wyjścia, jak dostosować się do postanowienia sądu. – W marcu zamontowałam u siebie w domu kamerkę, aby móc rejestrować zachowanie Zosi podczas wizyty ojca. Pierwsze spotkanie było przepełnione łzami i stresem z jej strony, ale w końcu za aprobatą matki córka spędziła chwilę czasu z Jackiem i jego matką – opowiada. Wypożyczyła kamerkę i planowała szybko ją oddać, ale zmieniła zdanie po pierwszym spotkaniu Zosi z ojcem. Dziewczynka wróciła do masturbacji, zaczęła się moczyć, powróciła agresja oraz "dzidziusiowanie" tj. regres rozwojowy. Ewa pośpiesznie wyszukała w sieci kontakt do psychologa. Rozmówczyni doradziła wizytę u psychiatry dziecięcego. 2 i 3 kwietnia 2020 roku Zosia została przebadana psychiatrycznie w placówce Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort. Ewa dostarczyła też opinię FDDS, dokumentacją psychologiczną oraz materiały wideo wszystko zostało dokładnie przeanalizowane przez psychiatrę oraz seksuologa. Mirosława K., specjalistka psychiatrii, na początku sporządzonej opinii zaznacza, że wiek Zosi nie pozwala jej na poziomie świadomym wytłumaczyć co ją smuci i co się z nią działo, jedynie jej zachowanie i sposób zabawy może sugerować nieprawidłowości, że dziewczynka doznała traumy. Była zszokowana tak szerokimi kontaktami zabezpieczonymi przez sąd, głównie noclegami. - Stwierdzam, że prezentowane zachowania dziecka wykraczają dalece ponad zwykłe i charakterystyczne dla wieku zachowania masturbacyjne i nie są związane z wiekiem rozwojowym. Dziewczynka ujawniała niepokojące treści dotyczące relacji z ojcem oraz zachowania o charakterze seksualnym wobec niej – napisała Mirosława K. oraz dodała, że w tamtej chwili zasadne będzie zawieszenie kontaktów Zosi z ojcem. Podobne zdanie miał mieć adwokat Hubert Szperl, z którym kilka dni później skontaktowała się Ewa. Mama Zosi posłuchała się porad i postanowiła, że nie dopuści Jacka do ich córki. W czerwcu 2020 roku Ewa udała się do Poradni Rodzinnej przy ul. Świętojerskiej w Warszawie prowadzonej przez uznaną biegłą sądową Marię Ł-H i poprosiła o przebadanie jej i dziecka. Badanie zostało przeprowadzone przez pedagoga M.Ł-H i psychologa I.B-M. Obie biegłe z listy Sądu Okręgowego. W międzyczasie Jacek wielokrotnie i bezskutecznie próbował spotkać się z dziewczynką. W końcu w lipcu 2020 roku w niewyznaczonym przez Sąd czasie (10.07, swój termin wakacji miał od 13.07) zabrał Zosię z ulicy z rąk dziadka, bez rzeczy, ulubionej zabawki, dziecko próbowało uciec, płakało. – Po powrocie znowu zaczęła siusiać w nocy, dziwnie się zachowywać – komentuje matka. ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI Ewa nie chciała całkowicie alienować Zosi od ojca, dlatego zaproponowała mu zmianę kontaktów na kontakty kontrolowane, ale ten odmówił. Jesienią 2020 roku Ewa zgłosiła się do Rzecznika Praw Dziecka, a ten zwrócił się do sądu o przebadanie opinii w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Sąd Rejonowy w Warszawie wniosek odrzucił. Równocześnie sędzia Marzena Rz. zleciła badanie Opiniodawczemu Zespołowi Specjalistów Sądowych pod kątem tego, kto z rodziców zagwarantuje Zosi lepszą pieczę i jak mają wyglądać kontakty z drugim rodzicem (Ewa i Jacek zostali przebadani w lutym 2021 roku). Rzecznik Praw Dziecka wnioskował również o wysłanie Zosi na psychoterapię. Sąd Rodzinny zobowiązał matkę do objęcia córki pomocą psychologiczną i raportowania przebiegu spotkań. Dziewczynka odbyła 19 sesji między 25 września 2020 a 26 listopada 2020. Spotkania w gabinecie psychologicznym przy ul. Tenisowej były prowadzone przez Dominikę S. i Mateusza M. Po dwóch miesiącach pracy z Zosią, psycholog S. ma w zwyczaju organizować spotkanie z matką i ojcem dziecka. Ewa i Jacek stawili się na nie punktualnie 25 listopada. Psycholog stwierdziła, że mężczyzna od początku prezentował postawę ataku, podważał jej kompetencje, groził wejściem na drogę prawną z powodu potencjalnego ryzyka szkodzenia jego córce. Na początku spotkania poprosił o pełną dokumentację spotkań z Zosią. Raport został wydany następnego dnia. "Podczas kilku spotkań dziewczynka mówiła, że tata 'dotykał jej pupki'. Wspomina, że bardzo ją to bolało. Zapytana, czy powiedziała tacie, że nie chce, żeby tata tak robił, odpowiedziała, że nie powiedziała, bo bała się, że tata się zezłości i wyrzuci ją przez okno. (…) Upewniliśmy się, co oznacza słowo 'pupka' w rozumieniu dziecka i są to narządy rodne" – brzmi fragment raportu. Jacek odebrał raport i jednocześnie wręczył terapeutce pismo, w którym nie wyraża zgody na kontynuowanie terapii córki pod jej opieką pod groźbą sprawy karnej. "Osoby prowadzą ją w kierunku kłamliwej tezy i obrazy ojca – przestępcy seksualnego" – stwierdził Jacek grożąc sądem. Zosia do dzisiaj nie może skorzystać z terapii, ponieważ ojciec, posiadający pełnię praw rodzicielskich, nie wyraża na to zgody. Robi to, chociaż wie, że sąd zobowiązał matkę do objęcia dziecka terapią i przesyłania raportów. Skontaktowaliśmy się z Jackiem. Stanowczo odmówił rozmowy, powiedział, że matka kłamie, a on niedługo odbierze jej dziecko. SPYCHOLOGIA STOSOWANA 12 grudnia 2020 Ewa złożyła zawiadomienie na policję w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na seksualnym wykorzystaniu Zosi. Załączyła dokumentację dowodową. Gdańscy policjanci uznali, że ponieważ podejrzany i czyny głównie działy się nie tylko w Warszawie, ale też na Mazurach i południu Polski, to jeszcze tego samego dnia zgłoszenie Ewy przesłali na komisariat policji Warszawa-Wawer. Tam nadano mu sygnaturę i przesłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe. To nie koniec drogi. Stamtąd dokumenty Ewy powróciły jak bumerang na komisariat do Gdańska i do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz. Powodem był właśnie brak jednego konkretnego miejsca ewentualnego popełnienia przestępstwa. PR Gdańsk zgodnie z ekonomiką procesową odesłała sprawę ponownie do prowadzenia w Warszawie, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał decyzję iż sprawa powinna być prowadzona w miejscu zgłoszenia popełnienia przestępstwa i jest w postępowaniu przygotowawczym w tej chwili. 30 marca 2021 Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga Południe na wniosek matki przekazała sprawę do Gdańska. Jak się dowiedzieliśmy, śledztwo prowadzone jest w sprawie o czyn z art. 200 par. 1 k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Z kolei 17 marca 2021 roku do Sądu Rejonowego, gdzie równolegle toczy się postępowanie sądowe, skierowano opinię w sprawie z wniosku Jacka o ustalenie kontaktów, miejsca pobytu i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Opinię wystawiono na podstawie wyników badań przeprowadzonych w lutym przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Z opinii wynika, że sytuacja opiekuńczo-wychowawcza Zosi jest niekorzystna, m.in. dlatego, że matka izoluje ją od ojca i krzywdzi emocjonalnie. Ponadto stwierdzono, że jej predyspozycje do pełnienia opieki nad córką są aktualnie niewystarczające. Z kolei predyspozycje Jacka wymagają korekty, ale są wystarczające do sprawowania bezpośredniej opieki nad Zosią. Jacka który, jak napisano w opinii leczy się z depresji stosując farmakologię, z uzależnienia od pornografii, ma problemy z agresją. - I co mam teraz zrobić? Tak po prostu oddać dziecko facetowi, który biegał przy córce z penisem na wierzchu i pytał czy ma dużego czy małego? – załamuje ręce Ewa i zabiera się za spisanie swoich uwag i pytań do opinii wystawionej przez OZSS. 10-stronicowe pismo zostaje wysłane do sądu. PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWAŃ Dr Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018) przyznaje, że w trakcie pełnienia urzędu spotkał się z podobnymi przypadkami, dlatego podkreśla, że najważniejszym zadaniem dorosłych jest ochrona dziecka. – Trzeba wnikliwie zdiagnozować i zabezpieczyć dziecko, żeby nie narazić je na podwójną traumę – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską i dodaje, że w sytuacjach, kiedy doszło do przestępstwa na szkodę dziecka, zawsze należy powiadomić odpowiednie organy ścigania. Dr Michalak zaznacza, że badanie dziecka pod kątem podejrzenia wykorzystywania seksualnego wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. – To nie jest zagadnienie, w którym specjalizuje się każdy psycholog. Jeśli ktoś będzie w kółko zadawał te same pytania lub niewłaściwie je formułował, to może bardziej zaszkodzić dziecku niż mu pomóc i dociec prawdy – wyjaśnia. Były RPD zaznacza, że w sytuacji, gdy oprócz opinii wykonanej na zlecenie sądu, jedna ze stron dostarcza zgoła odmienną opinię, sąd powinien rozważyć, czy nie ma potrzeby jeszcze raz eksperckiego spojrzenia na problem. - Dobrym miejscem do dokonania analizy i przedstawienia wniosków jest np. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna. Tam pracują dobrze wyspecjalizowani eksperci – mówi dr Marek Michalak. Michalak ubolewa, że sprawy dotyczące dzieci często zbyt długo tkwią w martwym punkcie. – Przez 10 lat każdego roku składałem Parlamentowi roczne informacje wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce i jedną z podstawowych uwag, była informacja o przewlekłości postępowań sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – dodaje. ZOSIA MA TRAFIĆ DO OJCA 27 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował uchylić postanowienia z 31 lipca 2019 roku i tym samym ustalić w trybie zabezpieczenia, na czas trwania postępowania, miejsce pobytu Zosi przy ojcu. Ewa została zobowiązana wydać dziecko w ciągu trzech dni od doręczenia pisma. - Wiele razy dawał mi do zrozumienia, że tak się stanie. Tak samo sugerowali jego rodzice w rozmowach z Zosią. Jacek ma szerokie kontakty i znajomości ze względu na swój zawód, jest majętnym człowiekiem, dlatego z góry jestem na gorszej pozycji, ale nie poddam się. Szukam pomocy gdzie się tylko da, bez względu na poglądy, podziały polityczne. Napisałam do biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego, do kilku innych posłów, nawet do Ordo Iuris – przyznaje nie tracąc nadziei. Ewa próbuje walczyć, bo jeszcze nie dostała pisma do ręki. Mimo tego ojciec dziecka już dobijał się do jej drzwi. – I to w agresywny sposób. Nie wiem co dalej, siedzę teraz zamknięta w mieszkaniu z moją siostrą i córeczką. Płaczemy – szepcze do telefonu. Imiona bohaterów zostały zmienione. Komentarze Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku