Zostaw w szafie ocieplane botki. Płaskie buty na wiosnę

Nadchodzi wiosna, a to oznacza, że pomału czas żegnać się z kozakami oraz sznurowanymi botkami. W nowym sezonie stawiamy przede wszystkim na lekkość i wygodę, ale za to w efektownym wydaniu. Sprawdź, które buty bez obcasa będą najmodniejsze.

Proste, solidne i wygodne

Tym razem na topie będą m.in. białe i beżowe espadryle na podeszwie ze sznurka. Wypatrzyłyśmy je między innymi u Marca Jacobsa, a także Karla Lagerfelda, ale to nie znaczy, że w Polsce nie znajdziemy podobnych modeli. Gdy za oknem zrobi się odpowiednio ciepło, sięgniemy po wygodne trampki i buty z elastyczną cholerką. Ponieważ beż nieoficjalnie został wybrany kolorem roku 2020, nie zabraknie jasnego obuwia i naturalnych materiałów.

Zwolenniczkom ciemniejszych barw przypadną do gustu wzorzyste trampki typu slip on. Nosimy je standardowo do klasycznych jeansów i cienkich sweterków. A w zestawieniu z płaszczem wiosennym i torebką-kuferkiem nabiorą całkiem nowego wyrazu.