Zrealizuj swoje postanowienie noworoczne i schudnij!

Zacznij od postawienia realnego celu

Zakładasz, że schudniesz kilkanaście kilogramów w ciągu miesiąca? Osiągnięcie takiego celu jest niemożliwe, a na pewno nie w zdrowy sposób. Zamiary powinny być przede wszystkim realne, ale jednocześnie stawiające pewne wyzwanie. W innym przypadku nie będą stanowić wystarczającej motywacji na dłuższy czas, a my szybko zrezygnujemy z dalszego realizowania postanowienia noworocznego. Żeby nie odnieść fiaska, dobrze jest postawić sobie cel w postaci zrzuconych kilogramów w kilku okresach – długim, średnim oraz krótkim. Oczywiście te dwa ostatnie muszą prowadzić do pierwszego z nich. Dobrym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do profesjonalisty, który zweryfikuje czy założenia są zgodne z indywidualnymi możliwościami. Można ich znaleźć między innymi na obozach odchudzających czy siłowniach.

Ćwiczenia w grupie

To, co skutecznie motywuje znaczną większość z nas, to ćwiczenia w grupie. Jeżeli kilka osób to dla ciebie za dużo, znajdź chociaż jedną, z którą treningi staną się przyjemnością. Może być to członek rodziny, bliski przyjaciel lub przyjaciółka czy nawet znajomy z pracy. W taki sposób można przez cały czas zachęcać siebie nawzajem do dalszych ćwiczeń i nie rezygnacji z nich z błahego powodu. Dodatkowo znacznie łatwiej jest się zebrać do zrobienia zorganizowanego treningu, który mamy zaplanowany na konkretny dzień i godzinę. Jego samotne wykonywanie w domu sprzyja znajdywaniu wymówek. Dobrym rozwiązaniem jest nie tylko zapisanie się na siłownię lub zajęcia fitness, ale także wczasy odchudzające - jest to znakomita okazja do nabrania motywacji oraz poznania ludzi, którzy mają podobne cele.