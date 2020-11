Zrób karierę w modelingu! Ruszył casting do konkursu FRESH FACES WORLD

Trwają zgłoszenia do międzynarodowego konkursu modelingowego Fresh Faces World. Wziąć udział mogą wszystkie osoby, niezależnie od płci, w wieku od 15 do 23 lat i wzroście ponad 173 centymetów. Aby zgłosić się do FFW, należy wypełnić aplikację konkursową na stronie freshfacesworld.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 21 listopada!