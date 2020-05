Zuzanna Wiewiórka z Fundacji Pro – Prawo do Życia dostała medal od Ministerstwa Sprawiedliwości. Powstała petycja, by jej go odebrać

Zuzanna Wiewiórka – medal

"Napisałam do niej, proponując pomoc oraz wsparcie w znalezieniu lepszego wyjścia. Niestety dziewczyna agresywnie odmówiła pomocy, dlatego zdecydowałam się napisać do ojca jej nienarodzonego dziecka, prosząc go, żeby jeszcze raz przemyśleli tę decyzję" – chwaliła się potem. "Jak się później dowiedziałam, on i rodzice dziewczyny stanęli na wysokości zadania i udało im się zapobiec zabiciu tego nienarodzonego dziecka, za co dziękuję Bogu i również tej młodej dziewczynie" – dodała dumnie.