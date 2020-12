ZWYCIĘZCY FRESH FACES WORLD 2020 WYBRANI!

W tym roku ze względu na nową formułę wydarzenia kandydaci przygotowywali się do gali finałowej pod okiem reżysera Macieja Majznera, uczestnicząc w 5 sesjach zdjeciowych oraz nagrywając klipy prezentujące kolekcje cenionych polskich projektantów i czołowych marek, takich jak: Angelika Józefczyk, Adrian Krupa, Paweł Węgrzyn, DASTAN oraz GATTA. W trakcie przygotowań finaliści współpracowali z projektantami, fotografami, a także makijażystami z Marta Gaska School i fryzjerami Sylwi Rudnickiej oraz Nimay Shah, Maja Justyna, Ula Gumieniak, poza przygotowywaniem uczestników do pracy, mieli również za zadanie obserwować ich w działaniu, aby wyłonić najlepszych z najlepszych. Ambasadorką konkursu byla Alexa Luczak Top modelka mieszkajaca od lat w Japonii .

Jednogłośnie zadecydowano, że zwyciężczynią Fresh Faces World 2020 została 15-letnia VIKTORYIA SAUCHYK z Białorusi, zdobywając nagrodę główną, czyli wyjazd do Nowego Jorku na jeden z największych światowych konkursów modeli/talentów The International Modeling and Talent Association ufundowany przez agencję Magteam Model Management – właściciela konkursu.