Zwykłe botki to już przeżytek? Woźniak-Starak pokazała buty na jesień

Do tańca i spacerów — baleriny na każdą okazję

Kiedyś uważane za buty typowo szkolne, teraz wracają do łask. Płaskie baleriny z okrągłym lub ściętym czubkiem spowodują, że każda stylizacja będzie udana. Są wygodne, minimalistyczne i pasują do wszystkiego. Niezależnie czy idziesz do pracy, czy na kawę z koleżanką — te "klasyki" spokojnie będą wyglądać dobrze w połączeniu z niemal każdą stylizacją. Włóż je do zwiewnej sukienki lub eleganckich spodni i luźnej koszuli.