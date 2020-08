Życzył gwałtu Margot. Teraz Jacek Wrona prosi internautów o pieniądze

Jacek Wrona to emerytowany policjant i biegły sądowy z dużym doświadczeniem zawodowym, ale jednocześnie osoba, która chętnie zabiera głos w mediach i w dosadny sposób komentuje, a raczej krytykuje, wiele tematów.

Ostatnio postanowił wypowiedzieć się na temat zatrzymania Margot. Jest to osoba niebinarna - przedstawia się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określona jest jako Michał. Niebinarność to określenie tożsamości płciowych, które nie są wyłącznie męskie lub kobiece.

Prośba Jacka Wrony dolała oliwy do ognia. Internauci przecierają oczy ze zdumienia i zastanawiają się, gdzie leży granica bezczelności u byłego policjanta. "Absolutny brak honoru i bezczelność, by najpierw na kogoś szczekać, a jak słusznie zrobił się smród, to żebrać od ludzi o jakieś pieniądze" - skomentował jeden z nich.