Żywiec Zdrój przekazał cały zakład rozlewniczy na rzecz lokalnej Fundacji Górom

Jesteśmy blisko związani z miejscem, z którego się wywodzimy. To właśnie w Cięcinie w 1993 roku powstała pierwsza butelka niegazowanej wody źródlanej Żywiec Zdrój. Po pięciu latach w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego działały już dwa zakłady rozlewnicze. To miejsce to ważna część historii firmy, naszej marki i regionu, a przede wszystkim źródło legendarnej "Siły z Gór" i dlatego zależy nam, by nadal służyło mieszkańcom. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Górom i przy wsparciu władz samorządowych sprawi, że to miejsce będzie żyło kulturą i tradycją góralską. Z kolei edukacja ekologiczna, którą planujemy tu realizować, to ważna część misji naszej firmy – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.