Żywność ekologiczna - mity, fakty oraz zalety

Większość z nas doskonale kojarzy europejski certyfikat, którym oznaczana jest żywność ekologiczna. Jest to tzw. zielony listek. Znajdziemy go na wszystkich produktach, które sprzedawane są w sklepach ze zdrową żywnością. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi, co powoduje, że żywność ekologiczna jest aż tak ważna nie tylko z punktu widzenia naszego zdrowia, ale także stanu środowiska naturalnego. Za ekożywność uważa się produkty żywnościowe, powstałe według wytycznych rolnictwa ekologicznego, które troszczy się o środowisko naturalne. Nie zawiera ona pestycydów, a podczas jej produkcji wykorzystywany jest naturalny nawóz.