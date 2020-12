Połowa ratowników nie chce się szczepić? Ireneusz Szafraniec mówi, dlaczego

Ireneusz Szafraniec, Rzecznik Polskiej Rady Ratowników Medycznych, powiedział, ilu z nich chce się zaszczepić. – Informacja nie jest zbyt precyzyjna, ale wiem, że około 50 proc. wyraziło wolę pisemnie, że chce się zaszczepić. Drugie 50 proc. jest jeszcze niezdecydowanych. Trudno to ocenić, w miejscu, gdzie pracuję, większość zadeklarowała chęć, ale są miejsca, gdzie jest 50 proc. – mówił w programie "Newsroom". Co z tymi, którzy nie chcą się zaszczepić? – Ratownicy mają jakieś pytania, wątpliwości. Część przeszła zakażenie i ma przeciwciała. Część obawia się, co się stanie, gdy zostaną zaszczepieni w czasie bezobjawowej choroby… To są pytania, na które oczekują odpowiedzi. A jeszcze inna część czeka, aż zaszczepi się ta pierwsza linia – zauważył Szafraniec. Powiedział też, że platforma informacyjna Ministerstwa Zdrowia "nie działa tak, jakby sobie życzyli".

