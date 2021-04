Czy przypadkowy pasażer jest w stanie wylądować samolotem? "Na własnej skórze" – program Moniki Sikorskiej

Jest wiele takich rzeczy, które interesują ludzi i wywołują myśli: "ciekawe, jak to smakuje, pachnie, czy to boli, czy jest niebezpieczne i niewygodne, a może wręcz przeciwnie". Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na te wszystkie pytania. A właściwie odpowiada na nie nasza dziennikarka Monika Sikorska. Tym razem postanowiła na własnej skórze przetestować scenariusz znany z wielu filmów akcji: czy przypadkowy pasażer jest w stanie bezpiecznie wylądować samolotem? Aby to sprawdzić, udała się do symulatora lotów, gdzie usiadła za sterami Boeinga 737-800. Okazało się, że bezpieczne posadzenie maszyny na płycie lotniska nie jest możliwe bez pokonania podstawowej przeszkody. Jakiej konkretnie? Sprawdźcie sami w najnowszym odcinku programu "Na własnej skórze".

