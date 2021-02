Dariusz Piontkowski ocenia pomysł amnestii dla części uczniów

Dariusz Piontkowski, był szef Ministerstwa Edukacji Narodowej, był gościem w programie "Newsroom", gdzie odniósł się do pomysłu wprowadzenia amnestii dla ósmoklasistów oraz maturzystów. Dzięki temu np. licealiści, którym nie uda się zdać jednego przedmiotu, będą mieli warunkową zdaną maturę, a poprawkę napiszę rok później. Dariusz Piontkowski uważa, że pomysł nie powinien zostać zrealizowany, ponieważ i tak MEiN okroił zakres materiału obowiązującego na egzaminach. - Pewien poziom wysiłku ze strony maturzystów czy ósmoklasistów jest potrzebny. To nie może być tak, że każdy, kto przeszedł kilka lat nauki bez dodatkowych wymagań, ma zaliczone egzaminy. Przecież one służą weryfikacji tego, czy ten uczeń czegoś się nauczył - wyjaśnił.

