Jej pacjentka dowiedziała się, że dziecko ma wadę letalną. "Poziom bólu jest trudny do opisania"

- Dziecko najprawdopodobniej nie przeżyje. W moim przekonaniu, pacjentka, w takiej sytuacji, w takim głębokim kryzysie, powinna mieć prawo, aby zdecydować, co jest w stanie znieść i wytrzymać - a czego nie. To, że musiałam to potwierdzać, było dla mnie dyskomfortem. Ja to oczywiście zrobiłam i zrobię to pewnie wielokrotnie. Widząc łzy kobiet, z którymi rozmawiam, było dla mnie jasne, że poziom bólu, jaki przeżywają, jest trudny do opisania – powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Aleksandra Krasowska, psychiatra, która wystawiła kilka dni temu pierwsze zaświadczenie o stanie zdrowia kobiety w ciąży z wadą letalną.

