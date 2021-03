Marciniak o przejściu posłanki Lewicy do Jarosława Gowina. Smutny komentarz

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Ewa Marciniak, która wypowiedziała się m.in. na temat przejścia posłanki Lewicy - Moniki Pawłowskiej, do partii Jarosława Gowina. Czy zdaniem Marciniak ostre reakcje kolegów z dawnej partii są słuszne? - Wydaje mi się, że to jest taka emocjonalna reakcja i innej nie można się spodziewać. Potem będzie pewnie jakiś namysł, dlaczego już kolejna osoba z Lewicy przechodzi do innej formacji - mówiła profesor.

