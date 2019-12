WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Marta założyła wyjątkowe miejsce. Podopieczni nie kryją łez wzruszenia "Z każdym żyję jak rodzina" - przyznaje Marta Urbańska, założycielka Jadłodzielni w Koninie. Kobieta bezinteresownie i za darmo pomaga biednym... Rozwiń Pani Marta to jest takim trochę tu … Rozwiń Transkrypcja: Pani Marta to jest takim trochę tutaj Świętym Mikołajem co Bardzo bardzo dużo po prostu 2017 Marta Urbańska wyszła z garnkiem zupy na ulicę Konin Spontaniczna akcja zapoczątkowała działalność jadłodzielni Która każdego dnia Zbiera potrzebujących można się pouczyć Gorącą herbatę zjeść ciepły posiłek gotujemy praktycznie jak tylko się skończę zapas zupę gotuje Następną bo jest dużo bezdomnych dużo emerytów dużo Rencistów każdy kto potrzebuje nasze Czy częste miała czy wolontariusz obojętnie do kogo jak przyjdzie tutaj zapuka nigdy nie ten Józef z kwiatkiem Zapić się czyta herbaty gorącej czy zjeść coś ciepłego No bo nie ma nie Przecież ja W pamięci Marty szczególnie utkwiła historian Letni bezdomnej przyszła w trampkach Podeszwę to była naprawdę ciężka zima Z ojcem swoim ojciec też nie był za ciekawie ubrań To była młoda dziewczyna Która mieszka w śmietniku Przytulali się razem żeby w nocy nie zamarzł Zmotywować może poszła do noclegowni w Koninie zrobiła zbiórkę na ciepłą wodę Kupiliśmy jej buty Na dziś Jest drugim dzieckiem w ciąży Nowe Miasto mieszkanie Cześć Zupa Dziękuję kochana Ludzie przynoszą nam wszystko Cukry herbatę Konfitury które robią sami w domu często zbierane są suchy prowiant i makarony kaszel Marcie pomagają nie tylko mieszkańcy Konina ale również szóstka jej dzieci Za kilka miesięcy rodzina powiększy się o kolejne Przyniosę drożdżówki gdy przyniosłem szkoda wyrzucić Więc wzięłam bo dużo osób nie chciało Więc po zostawiali Wzięłam przywiozłam tutaj i sobie Szczerze Często jest tak że wątpię w to co robię zazwyczaj wtedy kiedy Jest mnóstwo hejt Albo Umieralność po Że mimo tego że ja mam więcej ludzi dobrej woli przez Nie każdy mówi że jedno życie uratowane To jest już suchy To jednak dla mnie Każde życie które umiera u nas Z każdym jakimś tam po pierwszym Żyjemy blisko jak rodzina więc dla mnie to jest kolejna porażka że no i niech to musi nie dał pomóc Oprócz Jadłodzielnia Zimą kobieta wywiesza kurtki w parku Robi to 3 razy w tygodniu wieszamy kurtki I wtedy zostawiamy też Wieczorami w tych miejscach gdzie już wiemy że są kurtki ściągane Termosy z gorącą herbatą Jeździmy po prostu Stanach Kurtki dostajemy od Konina noc ludzi dobrych serca Na każdy apel zawsze jest jakaś odpowiedź Tych kurtek korzystają nie tylko bezdomni Ale też rodzinę Którzy potrzebują Wsparcia kiedyś Marta sama była na skraju ubóstwa i potrzebował Często jeździłam do Caritasu powiedz Przez to było tak że mam dwójkę dzieci nie miałam co im dać I wtedy właśnie pracując na oddziale ratunkowym Dużo ludzi I właśnie to była Wigilia mamy domek doktor Przywiozłam paczkę Tak naprawdę uratował tym życie Było dużo ludzi dobrej woli Boku mnie Dlatego postanowiłam wiedzieć o dobra Podam dalej