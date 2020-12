Czy zastanawiało cię kiedyś jak bolesne jest laserowe usuwanie tatuażu? Albo co czuje ratownik medyczny po 5 godzinach pracy w szczelnie zamkniętym kombinezonie? Czy hipnoza działa? Czy warto zapłacić 400 złotych za butelkę szamponu? W najnowszym programie dziennikarze Wirtualnej Polski sprawdzą to i wiele więcej „Na własnej skórze”. Nowy międzyredakcyjny format to miejsce, w którym pracownicy Wirtualnej Polski mogą sprawdzić gdzie leżą ich granice, zweryfikować prawdziwość popularnych mitów, poddać się różnego rodzaju próbom, skonfrontować własne lęki i oczywiście opowiedzieć o swoich wrażeniach widzom.

