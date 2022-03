Jakich urządzeń do stylizacji włosów używać, by wspierać świadomą pielęgnację?

Wizyta u kosmetyczki to często okazja do tego, by porozmawiać na różne tematy – jak kobieta z kobietą. Tym razem przy stanowisku do manicure’u spotykają się dwie osoby, które dbają o to, by ich klientki czuły się pięknie: manicurzystka Ewa i fryzjerka Natalia. Rozmowa szybko zmierza ku tematowi włosingu, który z powodu pandemii przeżywa prawdziwy renesans. Wiele zabiegów pielęgnacyjnych z salonów przenosi się bowiem do domowego zacisza. Okazuje się, że w Internecie bez problemu można znaleźć informacje o tym, jak dopasować kosmetyki do typu włosów. Dużo trudniejszym zadaniem jest wybór urządzeń, które pozwolą wykonać bezpieczną stylizację i nie doprowadzą do przesuszenia czy wręcz spalenia kosmyków. W końcu sprzęt do stylizacji, taki jak suszarka czy lokówka, to bardzo ważny element świadomej pielęgnacji! Jakich urządzeń używa profesjonalistka? Na co zwraca uwagę przy wyborze suszarki i lokówki? Jakie sprzęty poleca kupić, by zadbać o nawilżenie kosmyków i szybko stworzyć idealną fryzurę? Na czym polega innowacyjna technologia SenseiQ od Philips? Zapraszamy do obejrzenia filmu!