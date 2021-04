Prof. K. Bieńowska-Szewczyk szczerze o powrocie dzieci do szkół

Gościem programu "Newsroom" była prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. Na pytanie o to, co z nadchodzącymi weselami, wirusolożka odpowiedziała, że tego typu wydarzenia są bardzo ryzykowne. Ekspertka zwróciła uwagę, że w weselach bierze udział większa grupa osób w zamkniętym pomieszczeniu, przez co zapomina się o obostrzeniach. Z kolei na pytanie o możliwość powrotu uczniów do szkół, prof. Bieńkowska-Szewczyk odpowiedziała: "Dla mnie ogromnie ważnym punktem bezpieczeństwa w tej sytuacji jest to, czy ich opiekunowie/nauczyciele będą zaszczepieni. Dzieci są wektorem pomiędzy światem nauczycieli, którzy też mają rodziny, a swoimi własnymi rodzinami".

