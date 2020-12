WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 sylwesterprawomorawiecki 6 min. temu Rutynowska o tłumaczeniach premiera. "To mi się nie klei" Gościem programu "Newsroom" WP była Eliza Rutynowska. Prawniczka odpowiedziała na pytania dotyczące obostrzeń 31.12. "Nie może dojść do tego rodzaju ograniczenia, czy zawieszenia prawa do poruszenia się w godzinach wieczornych w sylwestra w takim stanie prawnym, w jakim obecnie funkcjonujemy" - powiedziała i zaznaczyła, że choć jesteśmy w stanie epidemii, nie ma przecież stanu nadzwyczajnego. Prawniczka skomentowała także wypowiedź ministra Morawieckiego, który wspomniane rozporządzenie przedstawił jako apel. "Nie publikuje się próśb ani apelów w dzienniku ustaw, a doszło do publikacji tego zapisu w rozporządzeniu. To już mi się nie klei" - stwierdziła. Rozwiń