Stanisław Szwed o Konwencji stambulskiej. PiS ma zastrzeżenia

Sejm zajął się pierwszym czytaniem ustawy mówiącej o odstąpieniu od Konwencji stambulskiej. Wiceszef Ministerstwa Rodziny Stanisław Szwed odniósł się do tego w programie "Newsroom". – Mamy zastrzeżenia do tej konwencji. Teraz musi to zaakceptować Parlament – mówił. Dopytany, jakie dokładnie to zastrzeżenia, polityk przyznał, że "nie śledził tego na bieżąco" i trudno mu się na ten temat wypowiadać. – Nie nadzoruję tego bezpośrednio w naszym resorcie – dodał. Wiceminister wypowiedział się też na temat włamania na facebookowe konto jego szefowej Marleny Maląg.

